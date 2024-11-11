Лаеш районы укучылары «Геройлар урамы буйлап» акциясендә катнашты. Акция Россия Федерациясе Эчке эшләр органнары хезмәткәрләренең хезмәт вазыйфаларын башкарганда һәлак булганнарны искә алу көненә багышлана, дип хәбәр итә «Кама ягы» газетасы.
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