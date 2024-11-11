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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Лаеш районы укучылары «Геройлар урамы буйлап» акциясендә катнашты

Лаеш районы укучылары «Геройлар урамы буйлап» акциясендә катнашты

Лаеш районы укучылары «Геройлар урамы буйлап» акциясендә катнашты. Акция Россия Федерациясе Эчке эшләр органнары хезмәткәрләренең хезмәт вазыйфаларын башкарганда һәлак булганнарны искә алу көненә багышлана, дип хәбәр итә «Кама ягы» газетасы.

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