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Царьград

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Харитонов день и память Харитона Исповедника: главные традиции 11 октября

Харитонов день и память Харитона Исповедника: главные традиции 11 октября

Самый опасный день осени: почему 11 октября нельзя мести пол, звать гостей и выходить со двора.В воскресенье, 11 октября 2026 года, Русская Православная Церковь чтит память преподобного Харитона Исповедника, епископа Иконийского, а также преподобного Кириака отшельника.

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