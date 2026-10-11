Харитонов день и память Харитона Исповедника: главные традиции 11 октября

Самый опасный день осени: почему 11 октября нельзя мести пол, звать гостей и выходить со двора.В воскресенье, 11 октября 2026 года, Русская Православная Церковь чтит память преподобного Харитона Исповедника, епископа Иконийского, а также преподобного Кириака отшельника.