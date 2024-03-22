Морковка без гарантии: Запад не сможет заманить Россию на переговоры

Важнейшее внешнеполитическое заявление Владимира Путина из числа сделанных им в интервью Дмитрию Киселеву почему-то осталось в тени остальных, хотя речь шла о принципиальнейшем моменте — о войне и мире, то есть о переговорах с Западом об Украине.