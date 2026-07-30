Housing Affordability Is A Global Issue Housing affordability has become a defining economic issue across much of the world, but the relationship between home prices and incomes differs more than many people realize.
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