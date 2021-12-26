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Старридж опроверг, что должен 30 тысяч долларов нашедшему его собаку: «Поднимать тему кражи в Рождество – это позор»

Форвард австралийского «Перт Глори» Дэниэл Старридж, известный по выступлениям за «Ливерпуль», прокомментировал информацию о том, что суд обязал его выплатить 30 тысяч долларов человеку, нашедшему его собаку.

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