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ИА Регнум

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Синоптик Ильин: в Москве август начнется с дождей и жары выше 30 градусов

Синоптик Ильин: в Москве август начнется с дождей и жары выше 30 градусов

В Москве 1 и 2 августа воздух прогреется до +30 градусов, также возможны дожди с грозами. Об этом в пятницу, 31 июля, в беседе с ИА Регнум рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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