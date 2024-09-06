Хочет подсадить ребенка на таблетки! Бывший муж Холли Берри выдвинул против нее серьезные обвинения

Экс-супруги яростно сражаются в суде из-за сына. Холли Бери продолжает бороться за сына LEGION-MEDIA58-летняя Холли Берри стала жертвой новых обвинений со стороны своего бывшего мужаОливье Мартинеса, с которым она никак не может поделить опеку над их единственным ребенком — 11-летним сыном Масео.