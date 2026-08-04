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Россиянам дали рекомендации для безопасного входа в кабинет банка через браузер

Россиянам дали рекомендации для безопасного входа в кабинет банка через браузер

Сайты ведущих российских банков, включая Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и ПСБ, перестали открываться в иностранных браузерах из-за отзыва зарубежных SSL-сертификатов на фоне санкций — пользователи видят предупреждение «подключение не защищено».

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