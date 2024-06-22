Доцент Казанцева: тарифы на услуги ЖКХ увеличатся примерно на 10%

После полуторагодового перерыва тарифы на услуги ЖКХ будут увеличены примерно на 10 процентов, об этом проинформировала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева агентство «Прайм».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии