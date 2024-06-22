Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Странно слышать это от Захаровой, ведь секретариат только занимается делопроизводством организации и не принимает ник...Захарова: Секрета...
  • Eduard
    Блок идиотов НАТО подставляет себя и весь мир ввязываясь в войну!Риттер предрек НА...
  • Eduard
    И прекрасно,на самом деле никого они защищать не собирались,это просто слова!Риттер предрек НА...

Доцент Казанцева: тарифы на услуги ЖКХ увеличатся примерно на 10%

Доцент Казанцева: тарифы на услуги ЖКХ увеличатся примерно на 10%

После полуторагодового перерыва тарифы на услуги ЖКХ будут увеличены примерно на 10 процентов, об этом проинформировала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева агентство «Прайм».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх