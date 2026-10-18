Тельман Сайфаев, осуждённый за убийство 11 человек, пытался через суд взыскать с ФСИН 269 тысяч рублей из-за низкой зарплаты и условий работы в колонии "Белый лебедь".
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