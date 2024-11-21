Генпрокуратура и МВД получат прямой доступ к данным системы маркировки

МВД, Генеральная прокуратура, Минтруд и Фонд пенсионного и социального страхования (ФПСС) получат доступ к информации, которая содержится в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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