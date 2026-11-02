29 июня 1783 года Сара Фрост сошла с корабля «Two Sisters» у устья реки Сент-Джон. Утром берег выглядел приветливым.
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