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В Калужской области при столкновении двух автомобилей пострадали два водителя

В Калужской области при столкновении двух автомобилей пострадали два водителя

По данным УМВД России по Калужской области, 19 апреля в 11:50 на 892 километре автодороги "Р132 - Золотое кольцо" 57-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Веста", двигаясь в Калугу, выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем "Луидор", под управлением 51-летнего водителя.

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