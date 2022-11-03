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Дарвин Хэм – о спасительном 3-очковом Райана: «Великолепное исполнение»

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм отдал должное игрокам команды Остину Ривзу и Мэтту Райану, который организовали спасительный 3-очковый на исходе четвертой четверти матча с «Пеликанс» (120:117 ОТ).

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