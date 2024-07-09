«Нас обстреляли, когда мы тащили раненого»: как в РКБ восстановили стопу бойца СВО

Контрактнику из Казани едва не ампутировали ногу после тяжелого ранения в зоне СВО. О том, как казанец пошел за раненым лейтенантом под прицелом врага, как пережил ранение и восстанавливается под присмотром медиков Республиканской клинической больницы Татарстана, в репортаже «Татар-информа».