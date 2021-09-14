Где дичь: изменить сроки весенней охоты на птицу планируют в Приморье

Период весенней охоты на пернатую дичь могут расширить в Приморье. Определить другие сроки охоты на вальдшнепа попросили жители края губернатора Олега Кожемяко, сообщает ИА UssurMedia.
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