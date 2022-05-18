В Москве отметили замедление инфляции до 1,6 процента

Инфляция в Москве в апреле 2022 года замедлилась до 1,6 процента, что ниже, чем в феврале, когда этот показатель составлял 1,7 процента, сообщила пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы.