Провальной является стратегия Евросоюза по украинскому конфликту, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 4 декабря в интервью телеканалу RT По его оценке, за прошедшие три года Европа ослабла, принятый по отношению к Украине подход идет во вред европейцам.
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