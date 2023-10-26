Симоньян показала в эфире видео, на котором сбежавшая из Израиля Алла Пугачева, оправдывает террористов

Интересная жизнь с Vera Star Ну что, кто-то еще скажет что у Аллы Пугачевой заканчиваются деньги и именно поэтому её несчастный муж иноагент Максим Галкин* в поисках заработка колесит по всем миру, что бы заработать на хумус и батат? Если что у Аллы Борисовны и закончилось, то это явно не деньги, а совесть.