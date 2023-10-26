Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Симоньян показала в эфире видео, на котором сбежавшая из Израиля Алла Пугачева, оправдывает террористов

Симоньян показала в эфире видео, на котором сбежавшая из Израиля Алла Пугачева, оправдывает террористов

Интересная жизнь с Vera Star Ну что, кто-то еще скажет что у Аллы Пугачевой заканчиваются деньги и именно поэтому её несчастный муж иноагент Максим Галкин* в поисках заработка колесит по всем миру, что бы заработать на хумус и батат? Если что у Аллы Борисовны и закончилось, то это явно не деньги, а совесть.

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Комментарии
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Игорь Кинжалов
Найдут куда сбежать...на то она и Алла Боруховна...
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4 д.
людмила бер
Вот и все.... Ненавидит всех...
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4 д.
Коська
СОВЕСТЬ???  У кого, у Пугачевой и её муженька??? Да, ладно!!! Там где должна быть СОВЕСТЬ у них, уже давным-давно построили ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ СОРТИР!!!
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4 д.

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