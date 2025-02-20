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Рецензия на фильм Ущелье (2025) – обзор, отзыв, описание, стоит ли смотреть

Рецензия на фильм Ущелье (2025) – обзор, отзыв, описание, стоит ли смотреть

С вайбами «Сайлент Хилла». 14 февраля на Apple TV вышло «Ущелье». Я от блокбастера с Аней Тейлор-Джой и Майлзом Теллером ничего не ждал, потому что режиссер Скотт Дерриксон в последние годы разочаровывает.

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