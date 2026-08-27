Практическое пособие украинской стороны для дроноводов по ориентации БПЛА при атаке автотранспорта. В видео поднимаются вопросы правильного применения при различных сценариях.
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Практическое пособие украинской стороны для дроноводов по ориентации БПЛА при атаке автотранспорта. В видео поднимаются вопросы правильного применения при различных сценариях.
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