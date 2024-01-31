Обелиски: новый класс вирусоподобных объектов обнаружен в микробах кишечника человека

Обелиски не похожи ни на один другой биологический агент и они были найдены по всему миру. Изучая многочисленные микробы, колонизировавшие человеческое тело, команда исследователей наткнулась на нечто странное: ранее непризнанный класс вирусоподобных объектов, которые ученые окрестили “обелисками”.