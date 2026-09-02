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В Кургане временно закрылся «Метрополис» в одном из торговых центров. Фото

В Кургане временно закрыли супермаркет «Метрополис», расположенный в ТРЦ «Пушкинский». Магазин не принимает покупателей из-за ревизии, которая, по словам одного из охранников, продлится до 3 сентября.

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