В России и Белоруссии прошел масштабный театральный фестиваль «Нам дороги эти позабыть нельзя…», посвященный Великой Победе

В России и Белоруссии прошел масштабный театральный фестиваль «Нам дороги эти позабыть нельзя…», посвященный Великой Победе

Этот проект, объединивший 32 театральных коллектива, стартовал ещё в ноябре 2019 года. О его значении рассказал известный актёр театра и кино народный артист Российской Федерации Юрий Васильев.

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