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Военное обозрение

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Спикер ГД РФ: По новому украинскому закону о мобилизации Байден и Зеленский должны быть призваны в ВСУ

Спикер ГД РФ: По новому украинскому закону о мобилизации Байден и Зеленский должны быть призваны в ВСУ

Володин отметил, что, поскольку на Украине начали призывать в ВСУ умственно отсталых и наркозависимых граждан, Байден и Зеленский вполне подошли бы под эти критерии.

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