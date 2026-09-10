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«Мамкина красота не досталась!»: что происходит с 20-летней дочерь Алсу и как она сейчас выглядит

«Мамкина красота не досталась!»: что происходит с 20-летней дочерь Алсу и как она сейчас выглядит

Старшая дочь Алсу Сафина Абрамова выросла в тени знаменитой матери, но выбрала путь, который не имеет ничего общего с эстрадой.

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