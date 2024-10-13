Молдавский депутат Уланов: ЕС стремится закрепить за собой контроль над страной

Евросоюз пытается усилить свое влияние в Молдавии накануне выборов, которые пройдут 20 октября. Об этом заявил молдавский политик, депутат молдавского парламента от блока «Победа» Денис Уланов, сообщает РИА Новости.
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