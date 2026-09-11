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Царьград

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Гусев сообщил о последствиях атаки ВСУ на Воронежскую область

Гусев сообщил о последствиях атаки ВСУ на Воронежскую область

10 сентября в Борисоглебске, Воронежская область, после атаки ВСУ погибла 42-летняя женщина. Ее пожилые родители спаслись.

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