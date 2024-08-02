«Сейчас по мне пушки палят», — Пугачева наконец объяснила, почему ушла от народа

Многие поклонники Аллы Пугачевой говорят о том, что Примадонна уже дважды покинула свой народ. Однажды это произошло тогда, когда она официально ушла на пенсию и забросила карьеру, а второй раз — в эмиграции.
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