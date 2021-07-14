Английская «воспитанность» на Чемпионате Европы, или «Это другое»

Дискуссии о политике "Не в стороне"ПолитикаАнглийская «воспитанность» на Чемпионате Европы, или «Это другое» Финал «Евро-2020» ознаменовался сильнейшим побоищем, устроенным разочарованными английскими болельщиками в Лондоне.Вернуться к статье85НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevНагличане (от слова "наглый") чокнутые борзые дикари. И такие они во всем.ВъВ Лондоне бузили русские посланные лично Путиным...Все же знают, что англичане - джентльмены. У них ни рука ни нога не поднимется на гостей.ПЖПрохожий по жизниТак они же били итальянцев тем, что между ног.ИИринаНормальные адекватные люди , к тупому футболу равнодушны . Ни один вид спорта не несет за собой таких маразматических последствий .Гарий ЩербаОдним словом ГЕЙРО-СВИНЬИ ...!!!ИПИван ПетровСлово ХУЛИГАН произошло конкретно от фамилиианглийского 👾👾👾 сэээээра . Англия тщательно прячет своё нутро )))ААлексейНашим поклонникам "культурного трезвого запада" рекомендую прочитать книгу Э. М. Ремарка "Чёрный обелиск". Удивительно трезвые нравы.Сергей БогатовТак и в "Трех товарищах" каждый вечер попойки у Фердинанда Грау.Пусть с философскими сентенциями,но ежедневное пьянство.Когда одна женщина спросила у главного героя,какие танцы он предпочитает,ответил-Предпочитаю танцы абсента в глотке.Но упомянутый Октоберферст еще никто не переплюнул,за исключением британцев,массово валяющихся на улицах городов в собственных протуберанцах.Комментировать
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