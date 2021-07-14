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Английская «воспитанность» на Чемпионате Европы, или «Это другое»

Английская «воспитанность» на Чемпионате Европы, или «Это другое»

Финал «Евро-2020» ознаменовался сильнейшим побоищем, устроенным разочарованными английскими болельщиками в Лондоне.

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Vladimir Lioubimcev
Нагличане (от слова "наглый") чокнутые борзые дикари. И такие они во всем.
Въ
В Лондоне бузили русские посланные лично Путиным...Все же знают, что англичане - джентльмены. У них ни рука ни нога не поднимется на гостей.
Прохожий по жизни
Так они же били итальянцев тем, что между ног.
Ирина
Нормальные адекватные люди , к тупому футболу равнодушны . Ни один вид спорта не несет за собой таких маразматических последствий .
Гарий Щерба
Одним словом ГЕЙРО-СВИНЬИ ...!!!
Иван Петров
Слово ХУЛИГАН произошло конкретно от фамилиианглийского 👾👾👾 сэээээра . Англия тщательно прячет своё нутро )))
Алексей
Нашим поклонникам "культурного трезвого запада" рекомендую прочитать книгу Э. М. Ремарка "Чёрный обелиск". Удивительно трезвые нравы.
Сергей Богатов
Так и в "Трех товарищах" каждый вечер попойки у Фердинанда Грау.Пусть с философскими сентенциями,но ежедневное пьянство.Когда одна женщина спросила у главного героя,какие танцы он предпочитает,ответил-Предпочитаю танцы абсента в глотке.Но упомянутый Октоберферст еще никто не переплюнул,за исключением британцев,массово валяющихся на улицах городов в собственных протуберанцах.

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