В Приамурье стелу выпускникам ДВОКУ откроют 12 июня

В Приамурье стелу выпускникам ДВОКУ откроют 12 июня

На центральной колонне изображен герб ДВОКУ, а с левой и справой стороны от неё архитекторы разместили барельефы курсанта и ордена Жукова.

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