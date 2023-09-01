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Юдаи Баба и Кай Сотто – в Топ-10 моментов игрового дня ЧМ-2023

Юдаи Баба и Кай Сотто – в Топ-10 моментов игрового дня ЧМ-2023

ФИБА представила подборку лучших моментов седьмого игрового дня чемпионата мира-2023. Топ-10 возглавили Юдаи Баба (сборная Японии) и Кай Сотто (сборная Филиппин).

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