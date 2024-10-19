В 16 регионах РФ беременным будут выдавать письмо патриарха Кирилла

Раздачу беременным письма патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поддержку рождения ребенка организуют в женских консультациях 16 российских регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора акции - руководителя общественного федерального проекта «Здравствуй, мама!» Наталью Москвитину.
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