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В 16 регионах РФ беременным будут выдавать письмо патриарха Кирилла

В 16 регионах РФ беременным будут выдавать письмо патриарха Кирилла

Раздачу беременным письма патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поддержку рождения ребенка организуют в женских консультациях 16 российских регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора акции - руководителя общественного федерального проекта «Здравствуй, мама!» Наталью Москвитину.

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