«Изнанка» шоу «Давай поженимся» – откровения одного бизнесмена. “Хотелось убежать”

Бывший участник шоу поделился деталями того, что происходит за кулисами съемок. Предприниматель был разочарован, так как вместо молодой и стройной спутницы ему предложили женщину старшего возраста и с пятью детьми.
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