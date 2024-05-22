Школьники из Свердловской области успешно завершили пилотный проект "Первая профессия" и стали поварами и кондитерами

В Свердловской области успешно завершен пилотный проект "Первая профессия", направленный на профессиональную подготовку школьников, которые столкнулись с трудностями при прохождении государственной итоговой аттестации.
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