🌡️🌥️Прогноз погоды 2️⃣3️⃣ мая. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, западный 3-8 м/с; днем северный, северо-восточный 5-10 м/с.
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🌡️🌥️Прогноз погоды 2️⃣3️⃣ мая. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, западный 3-8 м/с; днем северный, северо-восточный 5-10 м/с.