Дэвид Гейдер: “EA называла хардкорных фанатов RPG ''пещерными задротами''”Ветеран игровой индустрии Дэвид Гейдер, известный по работе над сериями Dragon Age, Baldur’s Gate и Star Wars: Knights of the Old Republic, рассказал об отношении EA к разработке ролевых игр и к их фанатам.