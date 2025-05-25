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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Дэвид Гейдер: “EA называла хардкорных фанатов RPG ''пещерными задротами''”*...

Дэвид Гейдер: “EA называла хардкорных фанатов RPG ''пещерными задротами''”Ветеран игровой индустрии Дэвид Гейдер, известный по работе над сериями Dragon Age, Baldur’s Gate и Star Wars: Knights of the Old Republic, рассказал об отношении EA к разработке ролевых игр и к их фанатам.

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