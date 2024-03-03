Болгары досрочно прекратили импорт нефти из РФ

Болгария досрочно отказалась от импорта российской нефти. Сообщается, что ранее этой стране мира Евросоюз разрешил импортировать российскую нефть до конца 2024 года, но болгарское правительство приняло решение отказаться от российского сырья досрочно.
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