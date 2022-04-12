Popcaketv

15 подписчиков

«Уже завтра я буду в Москве», — Ксения Собчак раскрыла дату своего возвращения

«Уже завтра я буду в Москве», — Ксения Собчак раскрыла дату своего возвращения

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что российская журналистка Ксения Собчак покинула страну и получила гражданство Израиля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх