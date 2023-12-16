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Чемпионат России по волейболу. 11-й тур. «Белогорье» сыграет с «Факелом», «Локомотив» встретится с «Кузбассом», другие матчи

Pari Суперлига Чемпионат России по волейболу Мужчины Предварительный этап 11-й тур 5 декабря Енисей – Зенит-Казань – 2-3 (11:25, 16:25, 25:19, 25:21, 11:15)   16 декабря Факел – Белогорье – 16.

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