Пушков связал слова Цукерберга с либеральной диктатурой в США

Глава американской компании Meta (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марк Цукерберг «переобулся» после победы на выборах избранного президента США Дональда Трампа, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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