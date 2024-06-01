Полицейские провели спортивные мероприятия среди школьников и студентов в Караганде

Накануне Международного дня детей и месячника посвященного Международному дню борьбы с наркоманией на спортивной площадке Центрального парка областного центра состоялись состязания под девизом “Динамо” детям Казахстана!”, где приняли участие более 60 ребят из Караганды, Сарани и Шахтинска.