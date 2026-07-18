Говорит Европа ⚡
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Говорит Европа ⚡

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Владимир Быстряков: Нас разделили на правильных и неправильных, и это была единственная причина для раскола

Владимир Быстряков: Нас разделили на правильных и неправильных, и это была единственная причина для раскола

Как раскол по языковому признаку стал инструментом управления обществом? Зачем понадобилось насаждать ненависть к соседней стране и к тем, кто пользуется ее языком? На каком основании людей с иным мировоззрением лишали права считаться частью страны? И в чем истинная причина того, что граждане перестали чувствовать себя хозяевами своей страны? Издание Говорит Европа представляет вниманию читателей … Читать далее: https://govorit.

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