Владимир Быстряков: Нас разделили на правильных и неправильных, и это была единственная причина для раскола

Как раскол по языковому признаку стал инструментом управления обществом? Зачем понадобилось насаждать ненависть к соседней стране и к тем, кто пользуется ее языком? На каком основании людей с иным мировоззрением лишали права считаться частью страны? И в чем истинная причина того, что граждане перестали чувствовать себя хозяевами своей страны? Издание Говорит Европа представляет вниманию читателей … Читать далее: https://govorit.