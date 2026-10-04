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Царьград

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Следственный комитет обвинил директора ООО «Зарубино» в мошенничестве

Следственный комитет обвинил директора ООО «Зарубино» в мошенничестве

В пгт Посьет Хасанского района прошел прием семей военных по вопросам ЖКХ. Заместитель Председателя Следственного комитета заслушал ситуацию и поручил расследовать действия компании ООО «Зарубино», директора которой обвинили в мошенничестве.

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