50% за 10 минут: прототип Porsche Taycan зарядили без проводов

Похоже, решена одна из главных проблем электромобилей — долгая зарядка батарей. Беспроводная зарядная станция, разработанная совместно с Volkswagen, наполняет аккумулятор прототипа Porsche Taycan на 50% всего за 10 минут.
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