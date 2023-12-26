27 декабря Россия празднует День спасателя

Геннадий Свешников

Спасибо❗Тогда в 92 , по военкомовской повестке по переподготовке, мне пришлось получить воинскую обязанность-спасатель.На 3 месячных курсах ,в пионерском лагере под Той-Тепой,нас там было очень много,всех национальностей со всего Узбекистана. Сегодня, для меня этот праздник стоит на равне со всеми воинскими праздниками.Ещё раз большое спасибо❗👍🌹🌹🌹❤️💋🥁🪗🎹🎻🎸🐕‍🦺🐈