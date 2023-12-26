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27 декабря Россия празднует День спасателя

27 декабря Россия празднует День спасателя

Для России, территория которой расположена в различных физико-географических и климатических поясах, а хозяйственный комплекс отличается высокой степенью концентрации опасных производств, риск техногенных аварий и стихийных бедствий особенно велик.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Спасибо❗Тогда в 92 , по военкомовской повестке по переподготовке, мне пришлось получить воинскую обязанность-спасатель.На 3 месячных курсах ,в пионерском лагере под Той-Тепой,нас там было очень много,всех национальностей со всего Узбекистана. Сегодня, для меня этот праздник стоит на равне со всеми воинскими праздниками.Ещё раз большое спасибо❗👍🌹🌹🌹❤️💋🥁🪗🎹🎻🎸🐕‍🦺🐈
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