Пушков назвал Макрона поджигателем войны между Россией и НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков назвал президента Франции Эммануэля Макрона поджигателем потенциальной войны между НАТО и Россией после его слов о передаче Киеву истребителей Mirage 2000-5 и обучении украинских пилотов.
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