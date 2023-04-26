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На утиной охоте я использую классическую пятизарядку «Русич» МР-155, но все пять патронов я заряжал в неё только на первых своих охотах

На утиной охоте я использую классическую пятизарядку «Русич» МР-155, но все пять патронов я заряжал в неё только на первых своих охотах

На утиной охоте я использую классическую пятизарядку «Русич» МР-155, но все пять патронов я заряжал в неё только на первых своих охотах.

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