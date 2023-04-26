На утиной охоте я использую классическую пятизарядку «Русич» МР-155, но все пять патронов я заряжал в неё только на первых своих охотах.
Популярные статьи
- Время перед Великой Отечественной войны ознаменовалось сильнейшей кадровой чисткой в военных кругах
- В годы Великой Отечественной войны многие представители малочисленных коренных народов, проживавших на территории Советского Союза, прославились в качестве снайперов
- В годы Великой Отечественной войны далеко не всех призывали в армию
Свежие комментарии