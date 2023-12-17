Мигранты поджигают елки и требуют отменить празднование Нового года. Наглость гостей просто зашкаливает

Андрей Красноперов Начиналось это когда унижали , обирали, убивали Россиян в республиках , а власти наши молчали.. да и сейчас не особо их защиту вижу тех кто остался

Сергей Алексеев Мигрантам выдавали гражданство на условиях приобщения к культуре и традициям, так в чём вопрос, не хотят паспорта на стол и пусть уезжают.