Интересная жизнь с Vera Star Никогда такого не было, и вот опять. Мигранты окончательно распоясались.
Мигранты поджигают елки и требуют отменить празднование Нового года. Наглость гостей просто зашкаливает
Комментарии
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Андрей Красноперов
Начиналось это когда унижали , обирали, убивали Россиян в республиках , а власти наши молчали.. да и сейчас не особо их защиту вижу тех кто остался
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22 час.
Сергей Алексеев
Мигрантам выдавали гражданство на условиях приобщения к культуре и традициям, так в чём вопрос, не хотят паспорта на стол и пусть уезжают.
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13 час.
Ксения Фотина
Наяву явная провокация со стороны бывших из бывших союзных республик. А непринятие соответствующих Закону мер, непонятный гуманизм в отношении к подобному хулиганью из числа " спасателей" российской экономики, - ЭТО ЧТО?! ПОТАКАНИЕ НЕО БАНДЕРИЗМУ, ТОЧНЕЕ, - НЕО БАСМАЧЕСТВУ ?!
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7 час.
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