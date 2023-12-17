Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • valeri bolgov
    👍👍👍Россия, ты за кого?
  • tsan tsan
    Пафос Проханова мне никогда не нравился, но эта статья безукоризненная!Россия, ты за кого?
  • валерии темников
    Да кто считает польских и чешских штафирок за полноценных офицеров НАТО? Так мальчики на побегушках, расходный матери...«Кровавая дюжина»...

Мигранты поджигают елки и требуют отменить празднование Нового года. Наглость гостей просто зашкаливает

Мигранты поджигают елки и требуют отменить празднование Нового года. Наглость гостей просто зашкаливает

Интересная жизнь с Vera Star Никогда такого не было, и вот опять. Мигранты окончательно распоясались.

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Комментарии
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Андрей Красноперов
Начиналось это когда  унижали , обирали, убивали  Россиян  в республиках , а власти наши молчали.. да и сейчас не особо их защиту вижу тех кто остался
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22 час.
Сергей Алексеев
Мигрантам выдавали гражданство на условиях приобщения к культуре и традициям, так в чём вопрос, не хотят паспорта на стол и пусть уезжают.
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13 час.
Ксения Фотина
Наяву явная провокация со стороны бывших из бывших союзных республик. А непринятие соответствующих Закону мер, непонятный гуманизм в отношении к подобному  хулиганью из числа &quot; спасателей&quot; российской экономики, - ЭТО ЧТО?! ПОТАКАНИЕ НЕО БАНДЕРИЗМУ, ТОЧНЕЕ, - НЕО БАСМАЧЕСТВУ ?!
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7 час.

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