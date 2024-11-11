В Тюмени благоустроили сектор кладбища, где похоронены участники СВО

В Тюмени на Червишевском кладбище благоустроили сектор, где похоронены участники спецоперации. Как сообщил глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях, на участке провели водоотведение и организовали парковки.
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